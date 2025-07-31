The Telegraph: Трамп выбрал удачное время для ультиматума Путину 31.07.2025, 8:05

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Дональд Трамп

Москва столкнется с масштабными последствиями.

Президент США Дональд Трамп не мог выбрать более подходящего момента для объявления нового крайнего срока для России, чтобы та согласилась на прекращение войны против Украины.

Как пишет в статье для The Telegraph обозреватель Кон Кофлин, трижды Трамп думал, что убедил российского диктатора Путина принять условия перемирия. И трижды Путин заканчивал свой телефонный разговор с американским лидером «ракетным обстрелом какого-нибудь города, например, Киева», что побудило Трампа заявить: «Так делать нельзя».

Кофлин отметил, что запоздалое осознание Трампом того, что Путин просто «манил меня на помощь», чтобы выиграть время для военных усилий РФ, и не заинтересован в прекращении войны, означает, что у Москвы осталось меньше двух недель, чтобы сменить тактику или столкнуться с последствиями.

Обозреватель отметил, что также нет никаких сомнений в серьезности намерений Трампа, учитывая ряд крайне выгодных - по крайней мере, для США - торговых соглашений, которые Белый дом недавно заключил с некоторыми из крупнейших мировых экономических держав.

Однако, как рассуждает Кофлин, перспектива столкнуться с вторичными санкциями со стороны США – это не та угроза, которую Путин может игнорировать, поскольку его способность поддерживать военные усилия во многом зависит от доходов, которые Москва получает от торговли энергоносителями.

«Если убрать это, рухнет еще один столп гениального плана Путина по восстановлению имперского влияния России», - подчеркнул обозреватель.

Кофлин также добавил, что есть признаки того, что сам Путин находится под давлением в Москве, о чем свидетельствуют сообщения о чистках в правящей элите.

«Масштаб трудностей, с которыми столкнулся Путин, стал очевиден в прошлые выходные, когда Кремлю пришлось отменить ежегодный военно-морской парад в этом году из-за масштаба боевых потерь на Украине», - акцентировал обозреватель.

Таким образом, решение Трампа о переносе крайнего срока прекращения огня является своевременным, поскольку оно произошло в тот момент, когда Путин стремительно теряет все возможности для продолжения своей так называемой «специальной военной операции».

«Если Путину дадут понять, что у него нет шансов выиграть войну в Украине, у него не останется другого выбора, кроме как принять план Трампа о прекращении огня», - констатировал обозреватель.

Ультиматум Трампа

Несколько дней назад Трамп пригрозил санкциями как РФ, так и покупателям ее экспортной продукции, если в 10-дневный срок не будет достигнут прогресс по поводу окончания войны в Украине.

Ранее на это глава Белого дома отводил российскому диктатору 50 дней, но передумал и сократил этот срок до 10-12 дней.

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