США – Совбезу ООН: Трамп хочет закончить войну России с Украиной к 8 августа 5 31.07.2025, 19:51

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Время для РФ тает.

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет добиться заключения соглашения о прекращении войны России с Украиной к 8 августа. Об этом США сообщили Совету Безопасности ООН 31 июля, сообщает Reuters.

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира», — заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли 15 членам Совета.

Напомним, Трамп 29 июля объявил, что дает России еще 10 дней на достижение перемирия с Украиной. По его словам, если за этот срок Москва не договорится с Киевом, последуют дополнительные санкции.

Его советники пояснили, что речь идет о так называемых вторичных санкциях — они будут направлены против стран, которые продолжают покупать российские экспортные товары, прежде всего нефть.

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