Шейхи из Хеврона хотят создать свой эмират и мира с Израилем 6.07.2025, 16:12

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Они передали письмо израильскому министру.

Шейх Вади аль-Джабари из Хеврона на Западном берегу Иордана предложил вывести город из подчинения палестинской администрации и признать Израиль как государство, сообщает The Wall Street Journal.

Газета называет аль-Джабари лидером одного из самых влиятельных арабских кланов в Хевроне. Он и еще четверо шейхов, авторитетных религиозных и общественных лидеров, написали письмо министру экономики Израиля Ниру Баркату с просьбой передать его премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

В послании авторы выступили за создание собственного эмирата и предложили присоединиться к «Соглашениям Авраама» — подписанным в 2020 году в Вашингтоне договоренностям о нормализации отношений Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко. Взамен они хотят, чтобы Израиль признал «эмират Хеврон в качестве представителя арабских жителей» округа.

«Мы хотим сотрудничества с Израилем. Мы хотим сосуществования», — заявил аль-Джабари. Шейхи раскритиковали соглашения в Осло, заявив, что они привели к созданию «коррумпированной палестинской администрации вместо признания традиционного подлинного местного руководства», и предложили поэтапно возобновить трудоустройство палестинцев в Израиле.

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