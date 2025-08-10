закрыть
Зеленский жестко ответил на требования Путина

11
  • 10.08.2025, 8:33
  • 10,816
Зеленский жестко ответил на требования Путина
Владимир Зеленский

Украинцы не допустят второй попытки раздела страны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытке Кремля легализовать оккупацию украинских территорий в обмен на прекращение огня.

«Российский диктатор Владимир Путина имеет на руках только одну карту – возможность убивать – и хочет максимально дорого продать прекращение смертей. Он стремится легализовать оккупацию украинских территорий, но украинцы не дадут России второй попытки раздела Украины», – заявил Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Глава Украины напомнил: когда Путину позволили аннексировать Крым, это затем привело к оккупации части Донбасса; когда международное сообщество не предприняло превентивных мер в ответ на скопление российских войск у границ Украины, это привело к полномасштабному вторжению и оккупации еще части украинских территорий.

Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили оккупацию Крыма, части Херонщины и Запорожской области, требует полного контроля над Донбассом со стороны оккупантов. «Эту вторую попытку раздела Украины Россией мы не дадим», – завил глава государства.

Президент Украины подчеркнул: война должна закончиться достойным миром, который будет основываться на четкой и надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы помогать Украине в этом направлении. «Пока украинцы стоят плечом к плечу и помогают армии, российские желания распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями», – добавил президент Украины.

