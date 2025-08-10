Зеленский жестко ответил на требования Путина 11 10.08.2025, 8:33

10,816

Владимир Зеленский

Украинцы не допустят второй попытки раздела страны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытке Кремля легализовать оккупацию украинских территорий в обмен на прекращение огня.

«Российский диктатор Владимир Путина имеет на руках только одну карту – возможность убивать – и хочет максимально дорого продать прекращение смертей. Он стремится легализовать оккупацию украинских территорий, но украинцы не дадут России второй попытки раздела Украины», – заявил Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Глава Украины напомнил: когда Путину позволили аннексировать Крым, это затем привело к оккупации части Донбасса; когда международное сообщество не предприняло превентивных мер в ответ на скопление российских войск у границ Украины, это привело к полномасштабному вторжению и оккупации еще части украинских территорий.

Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили оккупацию Крыма, части Херонщины и Запорожской области, требует полного контроля над Донбассом со стороны оккупантов. «Эту вторую попытку раздела Украины Россией мы не дадим», – завил глава государства.

Президент Украины подчеркнул: война должна закончиться достойным миром, который будет основываться на четкой и надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы помогать Украине в этом направлении. «Пока украинцы стоят плечом к плечу и помогают армии, российские желания распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями», – добавил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com