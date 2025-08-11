Россия может добить белорусскую цементную отрасль 1 11.08.2025, 9:17

1,078

В РФ предложили ввести антидемпинговые пошлины.

На российском рынке переизбыток цемента, приведший к тому, что производители переходят на сокращенную рабочую неделю. Еще одно их предложение – ввести антидемпинговые пошлины против импортеров, крупнейший их которых Беларусь.

О том, что импорт цемента в Россию необходимо ограничить 1,5 млн тонн в год, заявил крупнейший российский производитель цемента «Цемрос». С 1 октября предприятие вынуждено переходит на четырехдневную рабочую неделю.

В компании объясняют решение продолжающимся падением потребления цемента в России и ростом доли импорта.

Как сообщает РИА Новости, на фоне этой ситуации в отраслевом объединении «Союзцемент» предлагают ввести ряд защитных мер на российском рынке, в том числе антидемпинговые меры сроком до пяти лет с возможностью неоднократного продления. По данным организации, основные иностранные поставщики цемента в Россию – Беларусь, Казахстан, Иран. Также вырос импорт из Китая и Вьетнама.

«Показательно, что с 2019 по 2024 год общая емкость российского рынка потребления выросла на менее чем 16%, при этом импорт стройматериала практически утроился. К лету текущего года тенденция достигла угрожающих для отрасли масштабов: импортные поставки цемента из Беларуси, Ирана и Казахстана, несмотря на очевидное ухудшение ситуации, продолжили подъем. Их текущий объем соразмерен полному покрытию цементом шести-семи российских регионов или двух-трех цементных заводов, и это в то время, когда российские предприятия в условиях недозагрузки переходят на режим неполной рабочей недели и останавливают производства», – обратили внимание в пресс-службе «Цемроса».

По мнению компании, в текущих реалиях «зарубежные производители, реализуя миллионы тонн цемента на российский рынок, по сути, без привлечения внимания «снимают сливки» от принятых в 2020-2023 годах правительством и президентом РФ монетарных мер поддержки стройотрасли, основными бенефициарами которой по задумке властей должны были стать именно отечественные производители».

«На краткосрочном горизонте справедливым решением является фиксация объемов импорта цемента до уровней, отмечавшихся до введения льготной ипотеки, а именно потолка в 1,5 миллиона цементной продукции в год, что поможет загрузить собственные отечественные мощности не менее чем на 2 миллиона в год. Для полноценного долгосрочного планирования инвестиционной и производственной деятельности, своевременной модернизации производств также крайне важна предсказуемость государственной политики, безусловный выход на планы по вводу закрепленных в документах стратегического планирования 120 миллиона квадратных метров жилья в год, а также стимулирование строительства бетонных дорог», – считают в «Цемросе».

Там ожидают, что при реализации негативного сценария потребление цемента в России в 2025 году может снизиться на 10-15% относительно 2024 года, когда спрос на этот стройматериал приблизился к 67 млн тонн.

