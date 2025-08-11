«Вы нам не братья»: белорусы указали россиянам на дверь 11 11.08.2025, 14:49

Видео в TikTok вызвало волну обсуждений.

Блогер в TikTok поднял тему хамского поведения россиян, которые приезжают в нашу страну. Он также отметил, что большую часть своей истории Беларусь была связана с Европой, а до XX века постоянно воевала с Россией, поэтому у белорусов совершенно другой менталитет и культура.

Видео вызвало бурю комментариев в Сети. Сайт Charter97.org приводит некоторые из комментариев:

— Насмотрелась я на русских, которые приезжали в Беларусь. Пьянющие вышли с маршрутки на автовокзале, ни одного предложения без мата, еще и перезнакомились, и думали, где бы переспать. Другие, которые приезжают на машинах, паркуются во дворе, где въезд только для жильцов дома (знак при въезде), занимают два парковочных места или вообще становятся посередине дороги в ЧУЖОМ дворе и в ЧУЖОЙ стране. Из-за них тем, кто живет у себя дома, невозможно припарковаться. Смеются над языком, демонстративно коверкают все надписи на белорусском языке, требуют, чтобы им перевели. Противно! Очень мало адекватных, которые приезжают и уважают другую страну.

— Мы всем рады, но мы — отдельная страна, и с этим придется считаться всем. Мы не младшие и не средние, мы — другие, такие же люди со своей культурой и историей.

— Русские, что приезжают из Питера или Москвы, будьте проще. Вы у нас что, труба на бане? Вы здесь никто, просто гости.

— Россияне нам не братья и не друзья.

— Я бы хотел, чтобы Беларусь присоединилась к ЕС.

— Вы нам не братья. Приехали — будьте людьми.

— Ни один русский из тех, кого я знаю, не вел себя прилично. Противно это высокомерие и быдлячество. Не все такие, но мне не повезло увидеть адекватных.

— Россияне должны уважать местную культуру и законы! Если не могут уважать — пусть дома сидят!

— Беларус беларусу беларус, калі ўжо на тое пайшло. І не трэба нам нейкіх «братоў»!

— Одна такая россиянка в магазине просто снесла девочку-продавца своим телом, та упала на пол. И эта женщина не то чтобы извинилась — она даже «корону» снять не могла. Я никогда не видела настолько высокомерного человека. Девочку жаль.

— А ведь русские думают, что им в Беларуси все рады и считают их братьями.

— Я вообще не против россиян, но все-таки не нужно подменять историю. Полноценно дружить как страны мы начали только после создания СССР (и то потом началась жесткая русификация). А все остальное время либо находились под гнетом Российской империи, либо воевали. Не в обиду сказано, мы все-таки братья-славяне, но не надо нас считать вашей частью. У вас просто много империалистов развелось.

— Русские почему-то подумали, что мы им станем братьями, если вырезать половину населения и навязать свой язык. Странные «люди» какие-то.

— Мы — Беларусь, отдельная страна. Кто там кого продал — вообще побоку. Приехали к нам — будьте добры уважать нашу страну и менталитет. Нет? Тогда к вам отношение будет хуже, чем к заболевшему скоту (коровки, простите).

