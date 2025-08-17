закрыть
17 августа 2025, воскресенье
  • 17.08.2025, 18:56
Белорусские баскетболисты разгромили сборную Казахстана

Финальный перевес почти достиг полусотни баллов.

Белорусские баскетболисты победно завершили выступление на Международном турнире Центральной Азии.

Он прошел в китайском Инине. Помимо хозяев и белорусов, участниками соревнований были национальные команды Узбекистана и Казахстана. Именно с последней в заключительный день турнира надлежало встретиться баскетболистам Андрея Кривоноса.

Белорусская сборная в итоге добилась самой убедительной победы именно над соперниками из Казахстана. Финальный перевес почти достиг полусотни баллов – 101:53. Самым результативным у белорусов был Даниил Борисевич, записавший на свой счет 21 балл.

