Белорусские баскетболисты разгромили сборную Казахстана 17.08.2025, 18:56

Финальный перевес почти достиг полусотни баллов.

Белорусские баскетболисты победно завершили выступление на Международном турнире Центральной Азии.

Он прошел в китайском Инине. Помимо хозяев и белорусов, участниками соревнований были национальные команды Узбекистана и Казахстана. Именно с последней в заключительный день турнира надлежало встретиться баскетболистам Андрея Кривоноса.

Белорусская сборная в итоге добилась самой убедительной победы именно над соперниками из Казахстана. Финальный перевес почти достиг полусотни баллов – 101:53. Самым результативным у белорусов был Даниил Борисевич, записавший на свой счет 21 балл.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com