Белорусские баскетболисты разгромили сборную Казахстана
- 17.08.2025, 18:56
Финальный перевес почти достиг полусотни баллов.
Белорусские баскетболисты победно завершили выступление на Международном турнире Центральной Азии.
Он прошел в китайском Инине. Помимо хозяев и белорусов, участниками соревнований были национальные команды Узбекистана и Казахстана. Именно с последней в заключительный день турнира надлежало встретиться баскетболистам Андрея Кривоноса.
Белорусская сборная в итоге добилась самой убедительной победы именно над соперниками из Казахстана. Финальный перевес почти достиг полусотни баллов – 101:53. Самым результативным у белорусов был Даниил Борисевич, записавший на свой счет 21 балл.