Российский «аналог» YouTube массово сокращают 2 27.08.2025, 10:17

У компании нет денег.

Принадлежащий холдингу «Газпром-медиа» видеосервис Rutube проведет «значительное» сокращение персонала, рассказали Frank Media два близких к компании источника. По их словам, сотрудникам объяснили увольнения объединением видеопортала с онлайн-кинотеатром Premier и приложением для коротких вертикальных видео Yappy. «Нам сказали, что нас увольняют по соглашению сторон и выплатят два месячных оклада, так как Rutube в нынешнем виде работать не будет. <…> В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников», — сказал один из собеседников издания. Он добавил, что оптимизация штата проводится «в кратчайшие сроки». Другой источник отметил, что сотрудники «уходят отделами», а в бизнес-центре «Алкон» на Ленинградском проспекте, где Rutube занимает три этажа, сейчас «очень много пустых кресел».

В «Газпром-медиа» подтвердили, что холдинг проводит «реструктуризацию и оптимизацию функционала команд» нескольких сервисов из-за грядущего объединения. Однако, какое количество сотрудников затронет оптимизация, в пресс-службе холдинга не уточнили. О планах «Газпром-медиа» запустить единую медиаплатформу на базе Rutube, Premier и Yappy в июне этого года сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров. По его словам, платформа заработает в первой половине 2026 года под брендом Rutube. При этом, как следует из отчетности «Газпрома», медиабизнес убыточен для госкорпорации. В 2024 году чистый убыток от него составил 247 млн руб. при выручке 163,5 млрд руб.

Российские власти заблокировали YouTube на территории страны летом прошлого года. Сначала сервис был замедлен на стационарных компьютерах. Тогда Роскомнадзор объяснял происходящее «техническими проблемами», которые якобы были вызваны износом серверов Google. Однако американская корпорация опровергла наличие каких-либо технических неисправностей. При этом на мобильных устройствах видеохостинг продолжал работать в прежнем режиме до декабря.

После полной блокировки YouTube в Роскомнадзоре заявили, что доступ к сервису был ограничен из-за нарушения законодательства и «неуважения» к стране. В ведомстве напомнили, что видеохостинг заблокировал более 200 российских пропагандистских каналов, из которых более 80 — в 2024 году. Одновременно с поэтапной блокировкой YouTube российские власти призывали переходить на Rutube. В «Газпром-медиа» отчитывались о росте аудитории российского видеосервиса по итогам 2024 года на 65% — до 78,3 млн активных пользователей.

