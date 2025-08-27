Newsweek: Иностранные компании фактически финансируют миллион российских солдат 27.08.2025, 18:06

Эксперты призывают западные фирмы покинуть рынок РФ.

Иностранные компании, работающие в России, в 2024 году заплатили стране не менее 20 млрд долларов налогов, что эквивалентно оплате 1 миллиона российских военнослужащих, сообщает компания B4Ukraine и Институт экономики Киева (KSE), пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года мировое сообщество призывает компании прекратить бизнес в России, чтобы оказать экономическое давление на Кремль. Однако многие продолжают работать, внося существенный вклад в российский бюджет.

Согласно расчетам, контрактник в Кемеровской области РФ стоит около 18 400 долларов, что позволило экспертам оценить, что налоги иностранных компаний покрыли бы расходы на миллион военных.

С начала войны иностранный бизнес перечислил в российский бюджет более 60 млрд долларов, что составляет половину военного бюджета России на 2025 год.

Крупнейшие налогоплательщики в 2024 году:

Raiffeisen Bank (Австрия) — 402 млн долларов

Chery Automobile (Китай) — 222 млн долларов

Philip Morris International (США) — 220 млн долларов

Japan Tobacco International (JTI, Япония) — 182 млн долларов

Leroy Merlin (Франция) — 128 млн долларов

«Их налоги напрямую финансируют войну», — говорится в отчете.

Эксперты призывают западные фирмы покинуть рынок РФ, чтобы не способствовать агрессии против Украины.

