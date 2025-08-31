Проблемы с PayPal в Беларуси могут продлиться до октября 31.08.2025, 15:16

Пользователям рекомендуют временно воспользоваться альтернативными способами оплаты.

Беларусы продолжают массово жаловаться на проблемы с использованием электронной платежной системы PayPal. Один из пользователей обратился в службу поддержки компании с вопросом о невозможности проводить платежи и совершать покупки с привязанной картой. В ответ представители компании подтвердили, что проблема действительно зафиксирована у части пользователей из нашей и уже находится на рассмотрении техотдела.

По информации поддержки PayPal, ожидаемый срок решения проблемы — 6 октября 2025 года. До этого момента пользователям рекомендуют временно воспользоваться альтернативными способами оплаты.

«После проверки установлено, что у нас уже открыто обращение в поддержку (номер CSTS0085136), касающееся проблемы, при которой некоторые пользователи в Беларуси не могут отправлять деньги или совершать онлайн-покупки с помощью привязанных к аккаунту карт. Последняя информация от нашей технической поддержки: ожидаемый срок решения этой проблемы установлен на 6 октября 2025 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, рассмотрите возможность использования другого способа оплаты на данный момент. Уверяем вас: наша команда активно работает над устранением проблемы и вы получите уведомление по электронной почте, как только она будет решена», — говорится в ответе, который получил белорус.

Напомним, о проблемах с использованием платежной системы PayPal беларусы сообщали еще на прошлой неделе. Как писал Myfin.by, сложности с оплатой затронули клиентов не всех банков. Так, например, без особых проблем такие платежи проходили через Технобанк и БСБ Банк. При этом в Технобанке уточняют отсутствие проблем с картами Visa и отклонение платежей при использовании Mastercard. А в БСБ Банке подчеркивают, что не имеют отличий в платежах по картам международных платежных систем, и советуют пробовать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com