31 августа 2025, воскресенье, 15:39
Проблемы с PayPal в Беларуси могут продлиться до октября

  • 31.08.2025, 15:16
Проблемы с PayPal в Беларуси могут продлиться до октября

Пользователям рекомендуют временно воспользоваться альтернативными способами оплаты.

Беларусы продолжают массово жаловаться на проблемы с использованием электронной платежной системы PayPal. Один из пользователей обратился в службу поддержки компании с вопросом о невозможности проводить платежи и совершать покупки с привязанной картой. В ответ представители компании подтвердили, что проблема действительно зафиксирована у части пользователей из нашей и уже находится на рассмотрении техотдела.

По информации поддержки PayPal, ожидаемый срок решения проблемы — 6 октября 2025 года. До этого момента пользователям рекомендуют временно воспользоваться альтернативными способами оплаты.

«После проверки установлено, что у нас уже открыто обращение в поддержку (номер CSTS0085136), касающееся проблемы, при которой некоторые пользователи в Беларуси не могут отправлять деньги или совершать онлайн-покупки с помощью привязанных к аккаунту карт. Последняя информация от нашей технической поддержки: ожидаемый срок решения этой проблемы установлен на 6 октября 2025 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, рассмотрите возможность использования другого способа оплаты на данный момент. Уверяем вас: наша команда активно работает над устранением проблемы и вы получите уведомление по электронной почте, как только она будет решена», — говорится в ответе, который получил белорус.

Напомним, о проблемах с использованием платежной системы PayPal беларусы сообщали еще на прошлой неделе. Как писал Myfin.by, сложности с оплатой затронули клиентов не всех банков. Так, например, без особых проблем такие платежи проходили через Технобанк и БСБ Банк. При этом в Технобанке уточняют отсутствие проблем с картами Visa и отклонение платежей при использовании Mastercard. А в БСБ Банке подчеркивают, что не имеют отличий в платежах по картам международных платежных систем, и советуют пробовать.

