В Беларуси зафиксировали рекордное количество банковских карт 3 4.08.2025, 21:58

За полгода их количество увеличилось на 350 тысяч.

В Беларуси зафиксировали рекордное количество банковских платежных карт — на 1 июля 2025 года их насчитывалось 19 719 220. Это следует из статистического бюллетеня Нацбанка, пишет Office Life.

За первое полугодие количество карт выросло на 349 тысяч, а за год — более чем на 420 тысяч. Только во втором квартале добавилось более 236 тысяч новых карт.

При этом растет и количество организаций, обслуживающих держателей карт: за полгода их стало больше на 37,6 тысячи. Однако инфраструктура постепенно сокращается. Количество банкоматов уменьшилось с 4215 до 4138, пунктов выдачи наличных — с 2456 до 2133, а инфокиосков — с 1750 до 1660.

Одновременно с этим продолжает расти количество операций с использованием карт. За первый квартал 2025 года белорусы расплатились на 48 миллиардов рублей (по сравнению с 39,6 миллиарда в аналогичный период 2024 года), а за второй — уже почти на 52 миллиарда рублей против 43 миллиардов в прошлом году.

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