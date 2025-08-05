Билецкий: З-й армейский корпус удерживает 150 км фронта и уже влияет на ход войны 5.08.2025, 4:00

Андрей Билецкий

Подразделения не только обороняются, но и переходят в контратаки.

3-й армейский корпус удерживает около 150 км – это 12% всей линии фронта. Сейчас соединение проводит масштабную оборонительную операцию на боровском и лиманском направлениях, сообщил командир корпуса Андрей Билецкий в Telegram.

По его сообщению, плацдарм корпуса является последним рубежом обороны северного Донбасса и Харьковской области. Этот участок является вторым по интенсивности штурмовых действий противника. Несмотря на значительное численное преимущество, попытки врага прорвать оборону остаются безрезультатными.

Подразделения не только обороняются, но и переходят в контратаки, а корпус уже влияет на ход этой войны, подчеркнул Билецкий.

«Корпус и его подразделения растут, обмениваются опытом, формируют единый корпоративный дух, присоединяют новые бригады и подразделения. Здесь и сейчас мы создаем структуру, способную не только эффективно вести войну, но и определять ее новые правила», – заявил он.

По словам Билецкого, соединение адаптируется к новым вызовам, масштабирует решения, доказавшие свою эффективность на передовой, внедряет инновации, современные подходы к управлению, боевой подготовке, собственным моральным принципам и ориентирам.

Он отметил, что в корпусе открыто много боевых и небоевых вакансий. Кроме пехотинцев, артиллеристов, танкистов, ищут бойцов ПВО, пилотов БПЛА, рэбовцев, медиков, связистов, ремонтников, логистов.

«В нашем коллективе найдется место каждому. Приглашаю в 3-й армейский корпус, чтобы менять и вершить историю вместе», – заявил командир корпуса.

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