Белорусы начали получать «письма счастья» от налоговиков 1 5.08.2025, 10:12

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В чем дело?

В Беларуси физлица каждый год платят три налога: земельный, транспортный и налог на недвижимость. С прошлого года их выставляют единым платежом.

В этом году имущественные налоги мы будем уплачивать за 2024 год. Если, например, вы владели квартирой, машиной или земельным участком не весь год, то сумма будет посчитана в зависимости от количества месяцев владения.

Извещения придут до 1 октября 2025 года. Тем, у кого есть личный кабинет на сайте МНС, их отправят также электронным письмом. В извещении будут указаны способы оплаты, а также код для быстрого платежа в ЕРИП.

Оплатить налоги по закону нужно до 15 ноября, однако в текущем году этот срок выпадает на субботу, поэтому рассчитаться с казной нужно будет до 17 ноября включительно.

К слову, платить имущественные налоги можно частями: главное, внести всю сумму до 17 ноября.

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