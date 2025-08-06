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Трамп созвонился с Зеленским

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  • 6.08.2025, 20:43
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Трамп созвонился с Зеленским

В разговоре также принимали участие европейские лидеры.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали телефонный разговор. Об этом сообщили источники агентства Reuters и украинского издания «Суспiльне».

Информация о разговоре появилась спустя короткое время после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что американская администрация связалась со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом по итогам его трехчасовых переговоров в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский позже сообщил, что в разговоре также принимали участие европейские лидеры, и поблагодарил их за поддержку.

«Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину», — сказано в сообщении главы государства.

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