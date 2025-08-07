Арсенал у Путина и Лукашенко остался небогатый 2 Андрей Бронишевский, Plan B

Зачем российские военные прибыли в Беларусь в день визита Уиткоффа в Москву?

Во вторник министерство обороны сообщило, что первые российские военные прибыли в Беларусь для участия в учениях Запад-2025. Куда конкретно они прибыли и чем будут заниматься, когда до начала учений осталось не меньше месяца, Минобороны не уточнило. Но прибытие российских военных совпало с визитом в Москву Стива Уиткоффа.

«В настоящее время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки», — говорится в комментарии белорусского министерства.

Минобороны не сообщило ни о численности прибывших российских военных, ни о местах их размещения, ни о том, чем они будут в Беларуси заниматься целый месяц, который остался до начала учений.

Зато накануне, в понедельник, ведомство передало в парламент проект изменений законов об обеспечении военной безопасности. Одно из них предусматривает введение военного положения в Беларуси в ответ на акт агрессии против «союзного государства». В чем конкретно это акт агрессии должен заключаться, ведомство не уточнило. Видимо, определяться будут по обстановке.

В тот же день, когда российские военные прибыли в Беларусь, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, прибыл в Москву. Визит проходит за два дня до истечения срока ультиматума, который Трамп выдвинул Путину. Нынешние переговоры могут стать последней попыткой по-хорошему убедить Москву пойти на уступки. Но Москва идти на уступки, похоже, не собирается.

Чем ответить

«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования — они возникают от избыточных ожиданий», — сказал Путин на встрече с Лукашенко в прошлую в пятницу в ответ на слова Трампа о том, что он разочарован переговорами.

Вместо «договориться по-хорошему» Россия попыталась ответить шантажом. Как смогла. В пятницу Путин и Лукашенко рассуждали о размещении в Беларуси «Орешника». В понедельник российский МИД сообщил об отмене моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Ни отмена моратория, ни «Орешник» не произвели впечатления. Потому что ракетами и «Орешником» Москва уже пугала. И не один раз. Так что арсенал средств для шантажа у российских властей остался небогатый. Приходится пользоваться тем, что есть. Включая Лукашенко и белорусских генералов.

Учения Запад-2025 – как раз способ произвести впечатление. С самого начала эти учения вызывали беспокойство украинских и западных политиков. По аналогии с учениями 2021 года, которые стали прикрытием для вторжения в Украину, Владимир Зеленский говорил, что Запад-2025 может стать прикрытием для атак на страны Балтии.

Тогда ради снижения «международной напряженности», Лукашенко пообещал отодвинуть места проведения маневров вглубь страны. Подальше от западных границ. Но потом Минобороны заявило, что может передвинуть их обратно к границам. Потому что задачи по снижению международной напряженности перестали быть актуальными. Произвести впечатление на Трампа – гораздо важнее. А белорусским генералам, вместе с Лукашенко, приходится соответствовать.

