Игрок минского «Динамо» возглавил список снайперов и бомбардиров КХЛ
- 15.09.2025, 20:50
Алекс Лимож ударно начал сезон.
27-летний американец Алекс Лимож ударно начал сезон в составе «зубров», демонстрируя завидные показатели результативности.
По итогам четырех матчей у нападающего, лишь первый год выступающего в КХЛ, пять заброшенных шайб и две голевые передач. Лишь Николаю Прохоркину из «Авангарда» также удалось записать на свой счет пять точных бросков. Кстати, именно его буллит оказался победным в игре против минского «Динамо».
А вот по числу бомбардирских баллов, куда входят голы и ассистентские действий, у Алекса Лиможа нет равных вовсе - 5+2. Он в среднем набирает почти два очка за игру.
Следующую игру «зубры» проведут в гостях у СКА (19 сентября).