Игрок минского «Динамо» возглавил список снайперов и бомбардиров КХЛ 15.09.2025, 20:50

Алекс Лимож

Алекс Лимож ударно начал сезон.

27-летний американец Алекс Лимож ударно начал сезон в составе «зубров», демонстрируя завидные показатели результативности.

По итогам четырех матчей у нападающего, лишь первый год выступающего в КХЛ, пять заброшенных шайб и две голевые передач. Лишь Николаю Прохоркину из «Авангарда» также удалось записать на свой счет пять точных бросков. Кстати, именно его буллит оказался победным в игре против минского «Динамо».

А вот по числу бомбардирских баллов, куда входят голы и ассистентские действий, у Алекса Лиможа нет равных вовсе - 5+2. Он в среднем набирает почти два очка за игру.

Следующую игру «зубры» проведут в гостях у СКА (19 сентября).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com