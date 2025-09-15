закрыть
Игрок минского «Динамо» возглавил список снайперов и бомбардиров КХЛ

  • 15.09.2025, 20:50
Игрок минского «Динамо» возглавил список снайперов и бомбардиров КХЛ
Алекс Лимож

Алекс Лимож ударно начал сезон.

27-летний американец Алекс Лимож ударно начал сезон в составе «зубров», демонстрируя завидные показатели результативности.

По итогам четырех матчей у нападающего, лишь первый год выступающего в КХЛ, пять заброшенных шайб и две голевые передач. Лишь Николаю Прохоркину из «Авангарда» также удалось записать на свой счет пять точных бросков. Кстати, именно его буллит оказался победным в игре против минского «Динамо».

А вот по числу бомбардирских баллов, куда входят голы и ассистентские действий, у Алекса Лиможа нет равных вовсе - 5+2. Он в среднем набирает почти два очка за игру.

Следующую игру «зубры» проведут в гостях у СКА (19 сентября).

