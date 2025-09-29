Журналисты вычислили российских военных преступников, орудовавших в Буче 2 29.09.2025, 9:38

1,980

Новый список.

Британская газета The Sunday Times назвала 13 российских командиров, которых считают причастными к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче. Восемь из них уже фигурировали в расследованиях, но пятеро названы впервые, отмечает «Агентство».

Новые фигуранты

Валерий Солодчук — командовал подразделениями, обвиняемыми в убийствах. В этом году Путин повысил его в звании. Украинская разведка ранее связывала подчинённых Солодчука с преступлениями в Киевской области.

Андрей Кондров — руководил 5-й танковой бригадой, чьи военные обвиняются в грабежах и убийствах. Лично ему обвинения не предъявлены.

Вадим Паньков — по данным The Times, приказал расстрелять 30 мирных жителей и заставил других хоронить тела российских солдат. Его 45-я бригада ВДВ участвовала в боях за Гостомель.

Юрий Медведев — подчинённые ему военные совершили более 40 изнасилований. В 2022 году он был убит собственными солдатами.

Сергей Карасев — обвиняется в избиении и убийстве мирных жителей, но эти преступления произошли в Ирпене, а не в Буче.

Уже известные участники

В публикации также упомянуты офицеры, чья причастность к бучанской резне ранее подтверждалась:

Александр Чайко и Александр Санчик,

Азатбек Омурбеков («мясник из Бучи»),

Сергей Чубарыкин,

Артём Городилов,

Денис Суворов,

Алексей Толмачев,

Владимир Селиверстов.

По данным украинских властей, всего более 80 солдат, находившихся под их командованием, уже стали подозреваемыми в преступлениях, совершённых в Буче.

В декабре 2022 года The New York Times писал, что убийства в Буче происходили с ведома командования 234-го десантно-штурмового полка ВДВ. Командующим 234-го полка является Артем Городилов. Два десантника, бывших в Буче, подтвердили NYT, что там был и Городилов. Помимо Городилова издание привело имена еще 29 военнослужащих, побывавших в Буче: Артем Колода, Виктор Рыбников, Денис Монахов, Александр Попов, Александр Агеев, Владимир Васильев, Дмитрий Антонников, Андрей Латынин, Сергей Малышек, Владислав Очиргоряев, Анатолий Жиров, Евгений Домрачев, Илья Сабуров, Николай Карташев, Максим Болбатов, Даниил Коновалов, Алексей Вишневский, Андрей Смирнов, Цыренжап Будаев, Владимир Кушнир, Андрей Дмитриенко, Артем Мишин, Анатолий Коноплев, Александр Валин, Анатолий Идиятулин, Александр Переверзев, Радий Забурин, Владимир Бакаев, Михаил Гурьянов.

