Apple назвала способ убрать царапины с новых iPhone 29.09.2025, 19:53

Понадобится соль.

В корпорации Apple назвали способ избавиться от царапин на корпусе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. На это обратило внимание профильное издание 9to5Mac.

После старта продаж устройств серии iPhone 17 пользователи моделей 17 Pro и 17 Pro Max, корпус которых изготовлен из алюминия, пожаловались на появление царапин. В Apple тогда ответили, что проблема не имеет массовый характер, а большую часть следов на корпусе можно убрать салфеткой. В конце сентября стало известно, что в компании посоветовали протирать телефон соляным раствором.

Новый способ очистки в Apple рекомендовали сотрудникам ее магазинов Apple Store. Журналисты 9to5Mac попробовали оттереть небольшие царапины морской водой, в составе которой есть соль, и у них это получилось. «Для нас этот способ оказался гораздо эффективнее, чем вода и изопропиловый спирт», — подчеркнули авторы.

Также специалисты издания выяснили, что Apple обвинила в появлении царапин на витринных образцах iPhone 17 Pro и 17 Pro Max магнитные подставки MagSafe. В компании заметили, что царапины возникают из-за трения между металлическими деталями аксессуара и алюминиевым корпусом. По этой причине фирма поставила во всех своих магазинах новые подставки с прорезиненным покрытием.

