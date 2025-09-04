Жена Брюса Уиллиса рассказала о важном решении 5 4.09.2025, 14:03

3,186

Фото: Emma Heming/Instagram

Актер, страдающий деменцией, переехал в новый дом.

Эмма Хеминг Уиллис, жена актера Брюса Уиллиса, поделилась в интервью People, что самым трудным решением для семьи стал переезд 70-летнего Брюса в отдельный дом. Это решение было принято из-за прогрессирующей деменции актера, которая требует спокойной и безопасной обстановки (перевод — сайт Charter97.org).

«Это было самое сложное», — признается 49-летняя Эмма, объясняя, что одноэтажный дом рядом с основным жилищем семьи стал «вторым домом» для Брюса и обеспечивает круглосуточный уход. Переезд позволил их дочерям Мейбл, 13 лет, и Эвелин, 11 лет, вести обычную детскую жизнь, устраивать игры и ночевки, не боясь потревожить отца.

Эмма подчеркнула, что благодарна за возможность создать такую обстановку для всей семьи: «Сейчас все гораздо спокойнее, легче». Она также отметила, что публикация личной истории привела к критике, но это помогло создать связь с людьми, которые сталкиваются с уходом за близкими с деменцией. «Деменция проявляется по-разному, и нужно делать то, что правильно для вашей семьи и для вашего человека», — сказала Эмма.

Теперь Эмма может полностью сосредоточиться на заботе о Брюсе, а дети — на детстве. «Я снова могу быть женой Брюса, а дети — детьми, и в этом есть красота», — добавила она.

Хеминг Уиллис подчеркивает: «Делиться откровенно может вызвать мнения со стороны, но важнее — это поддержка и понимание для тех, кто ежедневно проходит этот путь».

Семья считает, что новый дом открыл Брюсу мир, а им самим подарил спокойствие и возможность ценить моменты рядом друг с другом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com