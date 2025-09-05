Илья Шкурин может перейти в другой польский клуб 5.09.2025, 21:23

Белорусский футболист сменит Варшаву на Катовице?

Белорусский футболист Илья Шкурин, который присоединился к «Легии» из Варшавы год назад за 1,2 млн евро, меняет клубные цвета. Как сообщает сервис «Goal.pl», белорусский нападающий переходит в ГКС «Катовице» на правах полноценного трансфера. Это значительное усиление для клуба из Силезии.

В составе «Легии» Шкурин провел 25 матчей, забив пять голов и отметившись 2 результативными передачами. Его общий показатель в Экстраклассе составляет 71 матч, 23 гола и 9 результативных передач.

Отметим, что августе 2020 года Илья Шкурин поддержал протесты и отказался играть за сборную страны, пока у власти остается Лукашенко. В 2022 году белорус поддержал борющихся за свободу украинцев.

