закрыть
5 сентября 2025, пятница, 22:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Илья Шкурин может перейти в другой польский клуб

  • 5.09.2025, 21:23
Илья Шкурин может перейти в другой польский клуб

Белорусский футболист сменит Варшаву на Катовице?

Белорусский футболист Илья Шкурин, который присоединился к «Легии» из Варшавы год назад за 1,2 млн евро, меняет клубные цвета. Как сообщает сервис «Goal.pl», белорусский нападающий переходит в ГКС «Катовице» на правах полноценного трансфера. Это значительное усиление для клуба из Силезии.

В составе «Легии» Шкурин провел 25 матчей, забив пять голов и отметившись 2 результативными передачами. Его общий показатель в Экстраклассе составляет 71 матч, 23 гола и 9 результативных передач.

Отметим, что августе 2020 года Илья Шкурин поддержал протесты и отказался играть за сборную страны, пока у власти остается Лукашенко. В 2022 году белорус поддержал борющихся за свободу украинцев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров