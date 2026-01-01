Два очка Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон» в Новый год
- 1.01.2026, 15:22
Белорус продлил свою результативную серию в НХЛ.
Два очка Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ — 6:3, пишет sport5.by.
Белорус сыграл в первом звене с Овечкиным (0+1) и Сурдифом (2+0). Алексей стал автором четверой шайбы «столичных» и ассистировал Сурдифу при последнем взятии ворот.
24-летний форвард Протас провел на льду 15:07, включая 0:21 в меньшинстве, нанес 1 бросок, применил 1 силовой прием, совершил 1 перехват, допустил 3 потери и завершил встречу с полезностью «+1».
Белорус продлил результативную серию до четырех очков.
В нынешнем сезоне у нашего соотечественника 40 игр и 30 (15+15) очков.
«Кэпиталз» остаются на седьмой позиции Востока, имея в активе 47 очков после 40 матчей.