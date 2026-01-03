Зеленский: Украина должна получить 2,5 млрд фунтов от продажи «Челси» 3.01.2026, 16:23

Средства должны помочь защите и восстановлению страны.

Украина могла бы получить 2,5 млрд фунтов из замороженных российских активов, полученных от продажи английского футбольного клуба «Челси».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Обсудили необходимость справедливого решения относительно замороженных средств от продажи «Челси». Это 2,5 млрд фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов», — высказал мнение Зеленский.

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году, Роман Абрамович продал клуб за 2,5 млрд.

Также украинский президент добавил, что обсудил со Стармером детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже вскоре.

