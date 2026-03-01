закрыть
Белорусы смогут увидеть багровую Луну

  • 1.03.2026, 18:30
Белорусы смогут увидеть багровую Луну

Когда смотреть на небо?

ночь на 3 марта произойдет первое в 2026 году полное лунное затмение. Жители Беларуси смогут наблюдать, как луна окрасится в багровый цвет. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам ученого, полное затмение начнется в 01:44 по минскому времени. А уже в 02:58 на спутник Земли упадут первые солнечные лучи. Общая продолжительность полной фазы затмения составит 74 минуты.

Эйсмонт объяснил, что во время затмения лунная поверхность будет отражать солнечные лучи, которые проходят через земную атмосферу.

«Так как атмосфера поглощает голубую часть спектра, а красную – пропускает, то и луна из-за этого окрасится в багровые цвета», – отметил он.

Таким образом, ранним утром 3 марта небо порадует зрелищным астрономическим явлением. Главное, чтобы погода позволила его увидеть.

