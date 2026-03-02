закрыть
2 марта 2026, понедельник
ВСУ поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийск

  • 2.03.2026, 13:51
С ночи в порту пылает масштабный пожар.

Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны (ГПСУ, ГУР, СБС и ССО) атаковали военные и нефтяные объекты порта Новороссийск в РФ, которые вовлечены в войну против Украины.

Об этом сообщили источники NV в Службе безопасности Украины.

По предварительным данным, беспилотники СБУ поразили:

военные корабли,

радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 Фаворит,

зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2,

шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале Шесхарис.

Как отметили в спецслужбе, терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют против Украины.

«СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация непосредственно влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенних „хлопков“ начат», — заявил источник NV в СБУ.

Вечером 1 марта Новороссийск атаковали беспилотники. Telegram-каналы сообщали о (масштабном пожаре на нефтяном терминале https://charter97.org/ru/news/2026/3/2/675394/) местного порта. Как писал Shot, в городе прозвучали «десятки мощных взрывов». Отмечалось, что Новороссийск с моря также атаковали безэкипажные катера.

В ночь на 14 ноября 2025 года Силы обороны Украины поразили пункт базирования кораблей в Новороссийске, применив ракеты Нептун и ударные БпЛА различных типов.

