Россия массированно атаковала Одессу
- 1.05.2026, 7:45
В городе горят высотки.
Россияне в ночь на 1 мая россияне атаковали дронами Одессу. Враг снова ударил по высоткам, из-за чего произошли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
«Враг снова атаковал наш город. В результате атаки зафиксирован пожар в 16-этажке. Также имеем попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях», - говорится в сообщении.
Лысак добавил, сейчас все экстренные службы работают на местах. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ночью кроме Одессы, вражеские дроны летели на Изюм. Под утро в Telegram Измаильской РГА подтвердили, что враг совершил атаку на портовую инфраструктуру Измаильского района. Там добавили, что ГСЧС оперативно ликвидировали пожары.