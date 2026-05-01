1 мая 2026, пятница, 8:34
Россия массированно атаковала Одессу

  • 1.05.2026, 7:45
Россия массированно атаковала Одессу

В городе горят высотки.

Россияне в ночь на 1 мая россияне атаковали дронами Одессу. Враг снова ударил по высоткам, из-за чего произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

«Враг снова атаковал наш город. В результате атаки зафиксирован пожар в 16-этажке. Также имеем попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях», - говорится в сообщении.

Лысак добавил, сейчас все экстренные службы работают на местах. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Обновлено

Ночью кроме Одессы, вражеские дроны летели на Изюм. Под утро в Telegram Измаильской РГА подтвердили, что враг совершил атаку на портовую инфраструктуру Измаильского района. Там добавили, что ГСЧС оперативно ликвидировали пожары.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко