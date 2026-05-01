Politico: Пентагон был ошеломлен призывом Трампа 1.05.2026, 7:37

Американское военное ведомство не ожидало этого.

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном выводе части американских войск из Германии ошеломило представителей Пентагона. Они задавались вопросом, действительно ли он на этот раз намерен выполнить свои угрозы.

Об этом сообщает Politico.

По словам трех представителей Пентагона, пост Трамп в соцсетях стал первым, после которого многие услышали о потенциальной новой попытке вывести сотни, если не тысячи, солдат США из Германии.

«(Пентагон - ред.) не ожидал этого и не планировал никакого сокращения численности войск. Но мы должны отнестись к нему серьезно, потому что он серьезно относился к этому и во время своего первого президентского срока», - сказал помощник одного из конгрессменов.

Тут, в частности, речь о приказе Трампа от июля 2020 года о выводе 12 000 американских солдат из Германии, который так и не был выполнен.

Politico добавило, что хоть предыдущие угрозы Трампа не увенчались успехом, но во время второго срока он усилил свою антиевропейскую риторику, перейдя от угроз выйти из НАТО из-за отказа союзников присоединится к войне с Ираном до предупреждений о том, что он может захватить Гренландию.

