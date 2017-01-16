Художник Павленский уехал из России 8 16.01.2017, 13:59

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Художник намерен просить политическое убежище во Франции.

Художник Петр Павленский уехал из России во Францию вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми. В России по заявлению против него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»). Как рассказал Павленский «Дождю», он намерен просить политическое убежище во Франции.

По словам Павленского, заявление на него и Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Максимальный срок наказания по 132-ой статье УК РФ — десять лет лишения свободы.

Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело «доносом». Павленский рассказал, что 14 декабря после того, как он прилетел в Москву из Варшавы, его вместе с Шалыгиной отвезли на допрос.

«Нас встретили 14 декабря в «Шереметьеве», и тогда нам показали всю серьезность намерений. И после семи часов, проведенных в Следственном комитете, после двух допросов, одного — меня, другого — Оксаны (потому что заявление на нас обоих), нам неожиданно дают уйти из Следственного комитета. Нас вызывает один из начальников, хотя мы уже ждем конвоя, и говорит: «Вы знаете, в моем деле главное — это объективность, никуда нельзя торопиться, надо собрать все доказательства. Поэтому сегодня вы можете идти, но конечно вы являйтесь по первому звонку», — рассказал Павленский.

После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле в Украину через Беларусь, а оттуда улетел во Францию.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила, что сейчас идет доследственная проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Защита еще не ознакомилась с материалами. Доследственную проверку по делу ведет Следственное управление по Южному административному округу Москвы (Симоновский межрайонный отдел). Дождь направил запрос в отдел.

«Здесь должны были провести иные следственные действия: необходимо было осмотреть место происшествия, необходимо было освидетельствовать гражданку на предмет телесных подтверждений. После разговора со следователем я у него поинтересовалась, проводили ли они криминалистические экспертизы, в том числе и ситуационные. Следователь согласился со мной, он намерен их провести», — рассказала Динзе.

Она добавила, что, по сложившейся в России практике, по одному заявлению потерпевшей возбуждают около 10 процентов дел.

Павленский рассказал, что он действительно знаком со Слониной. Она была у него дома один раз — вечером 4 декабря, после чего написала заявление.

Слонина пока не ответила на звонки и сообщения журналистов.

Павленский утверждает, что это уголовное дело используется правоохранительными органами для того, чтобы устранить его от политической жизни в России. Художник заявляет, что, если уголовной статье будет дан ход, он будет просить политическое убежище у Франции.

«Вот в этом деле мы видим что? Мы видим выгоды для силовых структур. Они устраняют то, что им неудобно, то, что неудобно режиму, потому что надо понимать, что каждая осуществленная акция — она опровергала сильные, большие массивы пропаганды, а на пропаганду же затрачиваются большие материальные ресурсы государством. То есть, естественно, существование меня и вообще присутствие меня в России очевидно чем-то мешало», — сказал Павленский.

Павленский стал известен после первой акции под названием «Шов», которую он провел в поддержку панк-группы Pussy Riot в июле 2012 года. Художник зашил себе рот и вышел с плакатом к Казанскому собору в Петербурге. По его словам, зашитый рот — это то, чего хотела добиться власть, инициируя «карательный процесс» над группой Pussy Riot. Тогда Павленского задержали полицейские и отвезли на обследование к психиатру. Врач художника счел вменяемым и отпустил домой.

Почти через год Павленский обернулся колючей проволокой около здания заксобрания Санкт-Петербурга. Художник пролежал так 20 минут, после этого полицейские разрезали проволоку, и Павленского отнесли в здание. Другая акция прошла в Москве: художник прибил себя к брусчатке на Красной площади. Перфоманс был приурочен ко Дню полиции. По словам Павленского, он выступил против произвола правоохранительных органов.

В мае 2016 года Мировой суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Москве освободил Павленского от наказания за акцию «Свобода» из-за истечения срока давности. Проведенная в феврале 2014 года акция была призвана выразить солидарность с событиями на киевском Майдане. Тогда Павленский и соратники рано утром построили на мосту в Петербурге баррикаду из покрышек и подожгли ее. При этом они били по железу, чтобы воссоздать звуки акций протеста на украинском «Майдане».

В июне Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным по статье «повреждение культурного наследия» за поджог в ноябре 2015 года двери здания ФСБ и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Сначала он был фигурантом дела о вандализме по мотивам идеологической ненависти, однако позже его действия переквалифицировали.