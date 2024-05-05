Арина Соболенко проиграла лучшей теннисистке мира финал турнира в Мадриде 5.05.2024, 8:13

Арина Соболенко

Победительницей стала представительница Польши Ига Свентек.

В Мадриде в решающем поединке турнира категории WTA-1000 встретились две сильнейшие теннисистки мира. Соболенко проиграла Свентек — 5:7, 6:4, 6:7.

Первая ракетка Ига Свентек и второй номер рейтинга Арина Соболенко до этого играли между собой девять раз. В шести матчах была сильнее полька, но белоруска победила соперницу в Мадриде в игре за титул год назад.

До соревнований в столице Испании у Соболенко было четыре неудачных турнира подряд. Она нигде не добиралась до полуфинала, уступив в половине из восьми матчей. Но в Мадриде Арина поймала свой теннис и, главное, показывала характер, вытащив несколько тяжелых поединков.

Уже в первом гейме финала Свентек взяла подачу Соболенко. Та сразу сделала ответный брейк — 1:1. Затем теннисистки исправно выигрывали свою подачу. При счете 5:5 Ига вновь совершила брейк и оставила за собой партию — 7:5.

Начало второго сета было за Ариной — 2:0, 3:1. Свентек отыгралась, однако ее соперница отметилась брейком в ключевой момент — 6:4.

В решающей партии ситуация напоминала предыдущий сет: белоруска повела (3:1), а полька ее догнала — 3:3. Соболенко имела пару шансов взять чужую подачу в 12-м гейме, но Ига сумела спастись. Кто-то должен был победить, и на тай-брейке немного удачливее оказалась полька — 9:7.

За выход в финал Арина заработала 512 тысяч евро (до вычета налогов). Свентек достанутся 963 тысячи евро.