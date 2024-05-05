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«Под белы рученьки вывели прямо у Дворца независимости»

19
  • 5.05.2024, 8:46
  • 10,592
«Под белы рученьки вывели прямо у Дворца независимости»
Надежда Ермакова

Известная лукашистка пыталась проехать в автобусе «зайцем».

Бывшая глава Нацбанка Надежда Ермакова рассказала в интервью «Совбелии», как однажды ее вывели из автобуса контролеры: чиновница призналась, что плохо изучила правила пользования проездным.

Надежда Ермакова рассказала, как однажды с ней случился «конфуз» из-за того, что она плохо изучила условия действия проездных документов:

— Купила на заданное число поездок, да не обратила внимания, что использовать их надо в течение лимитированного времени. Зашла в автобус, машинально приложила к валидатору, а тут контролеры. Не понимаю, почему у меня поездка не оплачена, если их аж 28 оставалось! И вот меня на выход под белы рученьки прямо у Дворца независимости… Так стыдно! Объясняю, что я бывший председатель Нацбанка, прошу выписать мне штраф и тут понимаю, что даже паспорта с собой нет, а денег только на жетон с талоном… В итоге продали мне контролеры талончик по цене без водительской наценки и попросили «больше так не шутить».

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