Компания Илона Маска подала в суд на индийский тезку 5.05.2024, 4:20

Tesla против Tesla.

Автокомпания американского миллиардера Илона Маска Tesla подала в суд на индийского производителя аккумуляторов. В иске говорилось о нарушении торговой марки путем использования бренда «Tesla Power» для продвижения своей продукции. Об этом сообщает Reuters.

Компания Маска требует от индийского тезки возмещения убытков и постоянного судебного запрета

На слушаниях в суде Нью-Дели на этой неделе Tesla заявила, что индийская компания продолжала рекламировать свою продукцию под брендом «Tesla Power», несмотря на сообщение о прекращении, направленное в апреле 2022 года.