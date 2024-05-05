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Компания Илона Маска подала в суд на индийский тезку

  • 5.05.2024, 4:20
Компания Илона Маска подала в суд на индийский тезку

Tesla против Tesla.

Автокомпания американского миллиардера Илона Маска Tesla подала в суд на индийского производителя аккумуляторов. В иске говорилось о нарушении торговой марки путем использования бренда «Tesla Power» для продвижения своей продукции. Об этом сообщает Reuters.

Компания Маска требует от индийского тезки возмещения убытков и постоянного судебного запрета

На слушаниях в суде Нью-Дели на этой неделе Tesla заявила, что индийская компания продолжала рекламировать свою продукцию под брендом «Tesla Power», несмотря на сообщение о прекращении, направленное в апреле 2022 года.

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