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Ветеран войны не позволил милиции взять у него отпечатки пальцев

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  • 20.01.2017, 14:32
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Феликс Шкирманков
Фото: RFE/RL

Активист БНФ Феликс Шкирманков выпроводил «незваных гостей» из своего дома.

Известный активист Белорусского Народного Фронта, ветеран войны из Славгородского района Феликс Шкирманков отказался сдавать отпечатки пальцев рук, передает «Радыё Свабода».

Утром 20 января в дом Феликса Шкирманкова в Славгороде пришли сотрудники милиции и предложили ему сдать отпечатки.

«Мне не объяснили, зачем им нужны мои отпечатки, что случилось. В итоге я отказался. На это милиционеры сказали так: не хотите здесь сдавать, будете к нам приходить. Собрались и пошли. А я сейчас выясняю, зачем это было нужно», - сообщил Феликс Шкирманков.

В 2016 году ветерану войны Феликсу Шкирманкова исполнилось 90 лет. Он продолжает активную общественную деятельность в составе Славгородской районной организации БНФ и местного отделения ТБМ, является членом Союза белорусских писателей.

В Беларуси милиция начала массово собирать отпечатки пальцев у мужчин после теракта, который произошел во время празднования Дня независимости в июле 2008 года на столичном проспекте Победителей.

Согласно источникам, в Беларуси правоохранителями создана база данных на всех мужчин призывного возраста, в том числе собранные их отпечатки пальцев.


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