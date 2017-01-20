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Пес из Бельгии побил мировой рекорд на самый длинный хвост

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  • 20.01.2017, 14:49
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Ирландским волкодав обошел своего предшественника по мировому рекорду почти в два раза.

В Бельгии пес по кличке Кийон, чей хвост достигает 76,8 сантиметра в длину, побил мировой рекорд. Видеозапись с ирландским волкодавом и его владельцами опубликовали на YouTube канале Guinness World Records 17 января. За три дня ролик просмотрели более 44 тысяч раз, пишет nn.by.

Предыдущий рекорд на самый длинный хвост составил всего 40,5 сантиметра.


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