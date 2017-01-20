Трампу пришлось продать свой Android-смартфон 20.01.2017, 16:55

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Дональд Трамп

Президент США будет пользоваться специальным, сверхзащищенным устройством, одобренным Секретной службой Белого дома.

За день до инаугурации Дональду Трампу пришлось продать свой Android-смартфон, сообщает New York Times. Ранее избранный президент США использовал гаджет Samsung, а теперь ему выдадут специальное, сверхзащищенное устройство, одобренное Секретной службой Белого дома.

До Барака Обамы президенты не пользовались личными телефонами в целях безопасности. Однако в 2009 году новому президенту разрешили оставить его Blackberry, значительно ограничив функции устройства и максимально защитив его. Позже он сменил его на какой-то другой смартфон без возможности совершения звонков, установки приложений, без камеры и музыкального плеера.

Затем Обама стал использовать специальную версию iPhone, позволяющую отправлять и принимать e-mail от ограниченной группы людей, а также использовать браузер. Возможно, уже завтра ушедший со своего поста президент обновит свой смартфон на какое-нибудь полнофункциональное устройство.