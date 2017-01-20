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Минторг вновь высказался против белорусского языка на упаковках

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  • 20.01.2017, 17:35
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Чиновники сослались на «экономические трудности».

Министерство вновь высказало свое отношение к идее обязать белорусских производителей, а также объекты общепита публиковать важную для клиентов информацию как на русском, так и на белорусском, а не выбирать лишь один из вариантов, пишет «Салідарнасць».

Отвечая на обращение активиста Игоря Случака, чиновники вновь сослались на экономические трудности.

– Реализация предложения о размещении информации на вывесках на двух государственных языках требует замены до 90% вывесок объектов обслуживания, – написал замминистра торговли Эдвард Матулис.

Сославшись на мнение Министерства промышленности, концернов «Белгоспищепром», «Беллегпром» и других государственных организаций производителей и поставщиков продукции, чиновник сделал вывод, что дублирование информации на двух государственных языках является «экономически необоснованным и нецелесообразным».


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