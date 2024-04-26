Редкое предложение: в центре Витебска продается новый коттедж прямо на берегу Западной Двины 4 26.04.2024, 12:12

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Как он выглядит и сколько стоит.

Практически в центре Витебска, за площадью Победы, есть небольшой частный сектор. И там на Realt продается новый классный дом прямо на берегу Западной Двины.

Между площадью Победы (кстати, самой большой в Беларуси), проспектом Строителей и Западной Двиной есть небольшой частный сектор. Вот его расположение на карте:

Здесь расположены как обычные деревянные домики, так и современные большие коттеджи. И это неудивительно, ведь жить на природе у реки можно и практически в центре Витебска.

Дом, который выставлен на продажу на Realt, находится на первой береговой линии. Его тут построили в 2023 году. Вот так это место выглядело в 2021 году — до появления тут коттеджа.

Дом из блоков. На крыше — металлочерепица. Построен по современному проекту. Общая площадь — 280 квадратных метров.

Дом сделан под чистовую отделку. Вода — из скважины, канализация — местная, проведен газ.

В доме есть сауна, и это очень кстати. Ведь из парилки можно выбежать и окунуться прямо в Западную Двину, ведь она течет прямо за участком.

Сам участок — 21 сотка, что тоже немало для центра большого города.

За это все просят 258 тысяч долларов.