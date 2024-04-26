Что скрыто под водами озера Шо в Беларуси? 3 26.04.2024, 12:23

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В нашей стране можно обнаружить множество необычных мест.

В Беларуси, если хорошо поискать, можно обнаружить множество необычных мест, привлекающих внимание своей загадочной историей, легендами и древностью происхождения. Одно из таких мест – озеро Шо, которое еще 20 лет назад считалось географическим центром Европы. Журналисты Myfin.by съездили в заповедное место, чтобы поближе познакомиться с этими краями.

Географический центр Европы

В начале 2000-х в Беларуси была идея фикс обнаружить географический центр Европы. На эту тему велись научные дискуссии, выдвигались различные теории, подкрепленные расчетами. Так, в 2002 году доктор географических наук Валерий Аношко и доктор технических наук Алексей Соломонов вместе с сотрудниками объединения «Белкосмогеодезия» рассчитали, что географический центр Европы располагается на месте озера Шо, что в Глубокском районе.

Тогда же в окрестностях начали строить туристический комплекс «Центр Европы», но вскоре работы были остановлены. Причиной, правда, стала, конечно, не таинственная слава этих краев, а то, что географический центр перенесли в Полоцк. Официально и окончательно.

Озеро со странным названием

Из Минска путь до озера занимает около 3-3,5 часа на авто. По карте это примерно 210-220 км пути. Если бы это расстояние пришлось ехать по трассе, то времени бы заняло не больше 2,5 часа.

Однако последние километры до озера приходится пробираться максимально осторожно: дорога разрыта грейдерами под кладку нового асфальта. А пока приходится трястись по разбитой ухабами песчаной насыпи.

Красота при любой погоде

В день выезда с погодой нам не очень повезло. Над городом нависли тяжелые, стального цвета тучи, а когда мы добрались до озера, уже начал накрапывать дождь. Однако даже в этой суровой атмосфере не заметить красоту озера просто невозможно.

Рядом с озером расположена небольшая деревенька в два десятка домов с одноименным названием. Версий происхождения гидронима Шо несколько. По одной из них, он связан с древнелитовским языком, где корень šeš означает «холодный». По другой – название озеру дали варяги еще во времена Киевской Руси. В шведском языке слово с похожим звучанием sjö означает «озеро». Местные и вовсе считают, что название их деревни и озера происходит от исчезнувшей рыбы Сшо.

Как бы то ни было, чтобы добраться до озера с запоминающимся названием до полудня, лучше выезжать из Минска с самого утра.

Подводный некрополь

Места вокруг озера Шо довольно тихие, если не сказать заброшенные. За весь день из местных жителей нам встретился лишь один дедушка – он вышел посмотреть, что за гостей к нему занесло.

Интересно, что буквально в километре от деревни в лесу расположен древний курганный могильник. По оценкам археологов, здесь сохранилось 35 насыпей от 1 до 10 метров высотой с захоронениями кривичей, проживавших здесь в XI–XIII веках. Раскопки здесь велись в 1939-м и в 80-х годах. Ученые находили различные украшения: подковообразные фибулы, браслеты, амулеты-ножи, перстни, наконечники копий. В некоторых захоронениях обнаружили серебряный медальон в виде арабской монеты дирхем, а также западноевропейские динарии.

По рассказам местных жителей, летом, в ясную погоду, если отплыть от южного берега на лодке, то с озера можно рассмотреть под водой десятки и сотни каменных крестов. Здесь под водой раскинулся древний некрополь. Говорят, что примерно пять сотен лет назад здесь было кладбище, но дно озера опустилось, похоронив его под собой. Еще одна историческая загадка.

Как рассказывают местные, подводные валуны в виде крестов здесь знают очень давно. Еще до войны появилась местная присказка, когда кого-то звали на озеро за рыбой: «Паедзьма на крыжы лавiць». С учетом возможной близости пути «из варяг в греки», вполне вероятно, что здесь было что-то вроде священного места с захоронениями важных людей того времени.

У жителей деревни на эту тему припасена и местная легенда. Согласно ей, у здешнего каменотеса была дочь по имени Любава, влюбленная в воина Микулу. Однажды Микула отправился в дальний поход и пропал без вести. Не в силах пережить разлуку, Любава умерла от печали. Через годы Микула, вернувшийся из плена в родные места, увидел на кладбище могилу своей возлюбленной. Не в силах смириться с утратой, он произнес проклятие, и воды озера поглотили кладбище.

Магия созерцания

Озеро Шо способствуют медитативному настроению. Здесь специально для любителей прибрежной рыбалки сделали небольшой деревянный причал в деревенском формате – пара сбитых досок, небольшой настил и деревянная скамейка. Можно часами сидеть, наблюдая за колышущимся камышом и набегающей рябью вод озера. Чуть поодаль в кустах лежит перевернутая дном лодка кого-то из местных жителей. Скорее всего, в теплое время на ней регулярно выплывают порыбачить подальше от берега.

За созерцанием местных красот незаметно пролетают часы, поэтому любители медитативных практик и рыбаки почувствуют здесь себя как та самая рыба в воде.

Природа озера Шо

Кроме небольшой деревушки, озеро окружает густой лес с хожеными и заброшенными тропками. Здесь уже чувствуется начало весны: набухают почки на деревьях, улитки активно ищут, чем можно поживиться в траве. Несмотря на хмурое небо, воздух уже по-весеннему теплый.

Что с туристами?

Расчет на туристический поток к центру Европы в 2000-х не оправдался: бизнес в отдаленный регион инвестировать не стал, а государство перенесло «центр» поближе к традиционным историческим ценностям, в Полоцк.

Что в итоге?

В итоге озеро Шо все еще выглядит «нетронутым цивилизацией». Может, оно и к лучшему. Где еще найдешь такое спокойное место для размышлений в суетной повседневности.