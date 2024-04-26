Россияне запаниковали из-за удара ATACMS под Мариуполем 4 26.04.2024, 12:08

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Новые подробности успешной операции ВСУ.

Российские оккупанты в Донецкой области считают, что для ударов по Мариуполю ВСУ использовали поставленные Западом ракеты ATACMS. Об этом пишет российское издание ТАСС.

По информации издания, так называемый «советник главы республики» Игорь Кимаковский отметил, что об этом может свидетельствовать дальность до линии боевого соприкосновения.

«Дальность до линии боевого соприкосновения может легко свидетельствовать о том, что в ночь на среду наши средства ПВО сбили в районе Мариуполя ракеты ATACMS», — сказал Кимаковский.

В Минобороны РФ ранее заявили, что системы ПВО РФ и авиация с 12 по 19 апреля перехватили десять ракет ATACMS. Кроме того, сбиты 6 ракет Storm Shadow, пять бомб Hammer и 1278 беспилотников ВСУ.

Несмотря на заявления оккупантов, что они «все сбили» в районе Мариуполя, советник городского головы города Петр Андрющенко 24 апреля сообщил об успешных ударах Сил обороны Украины по базе оккупантов в селе Бабах-Тарама. По словам чиновника, зафиксировано не менее 10 попаданий по месту расположения оккупантов, а количество пострадавших россиян составляет не менее 20.

«Количество попаданий не менее десяти. Количество погибших — уже семь. Количество раненых — не менее 20 в целом. Все — офицеры, солдатня там не квартируется. Прекрасно», — проинформировал Андрющенко.

26 апреля после появления заявлений оккупантов об использовании ATACMS в Бабах-Тараме Андрющенко написал: «Бабах-Тарама, Мариупольский район. Подтверждение с той стороны. Как говорил — ATACMS. Прекрасно».