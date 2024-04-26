Сеанс унижения Шойгу 2 Виктория Зубкова, planeta.press

26.04.2024, 12:31

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Кремль в истерике выпустил на сцену Лукашенко.

Следственный комитет России во вторник, 23 апреля, сообщил о задержании замминистра обороны Тимура Иванова.

Российского генерала подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), за что грозит до 15 лет лишения свободы.

В среду, 24 апреля, Иванова арестовали на два месяца. Генерал предстал перед «самым гуманным судом в мире» в военной форме с большими звездами. Весь его вид — недоумение. Выводили его уже в гражданской форме, в унизительной позе и с заломленными за спину руками.

Был арестован также Сергей Бородин, которого считают соучастником, и совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин за дачу взятки.

О коррупции в Минобороны РФ ходят легенды, но пикантности аресту добавил тот факт, что Иванов — «кошелек» Шойгу. И арестовали его аккурат тогда, когда министр был не на связи и летел в Архангельскую область, чтобы проинспектировать строительство и модернизацию объектов инфраструктуры на территории космодрома Плесецк.

Тимур Иванов работает в структуре ведомства с 2013 года, курирует все стройки — от училищ до главного храма ВС РФ. До этого работал в правительстве Московской области в подчинении у Шойгу.

Вороватость Сергея Кужугетовича никогда не была тайной. Несмотря на это, до полномасштабного вторжения в Украину министр обороны РФ неоднократно попадал в списки преемников Путина, входил в его ближний круг и возил президента на отдых в Сибирь.

Говорят, именно Шойгу увлек Путина пантовыми ваннами. Не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн, но Путину понравилось. Еще бы, ведь зоозащитники сравнивают ощущения животных с пыткой — вырыванием ногтей у человека. Весной у алтайских маралов растут рога, или панты, они мягкие и наполнены кровью. Маралов связывают или зажимают на специальном станке, поднимают так, что они беспомощно болтаются, и срезают еще живые рога — нередко обычной ножовкой. Из экстракта рогов маралов и делают кровавые ванны для престарелого диктатора.

В 2021 году издание «Открытые медиа» опубликовало расследование «Еще одна из рода Шойгу. Как устроен бизнес, приносящий миллиарды семье нового лидера «Единой России» о том, как по мере того, как увеличивалось влияние Шойгу, росли и предпринимательские «таланты» его родственников. Основная тяжесть миллиардов оказалась на женских плечах — младшей дочери министра обороны.

В 2020 году издание Forbes даже включило Ксению Шойгу в лонг-лист рейтинга самых перспективных молодых россиян «30 до 30». Впоследствии редакции пришлось дать заднюю и оправдываться, что Ксения, действительно, могла получить работу «в том числе и из-за ее родственных связей», но «в конечном счете, именно она будет операционно управлять 5 млрд рублей в российском венчуре», а «другой аналогичной истории, когда бы менеджер в таком возрасте управлял такими ресурсами, в России просто нет».

Кстати, расследование «Открытых медиа» было посвящено тому, что Шойгу возглавил федеральный список «Единой России» на парламентских выборах в сентябре 2021 года, что означало появление нового лидера партии и удар по авторитету ее тогдашнего председателя Дмитрия Медведева. Некие параллели между Шойгу с Медведевым прослеживаются и в нынешнем коррупционном скандале.

Прокремлевские Telegram-каналы пишут, например, что «вектор у Шойгу теперь совпал с вектором Медведева. Молчать-терпеть и наблюдать как пересажают и разгонят всю команду; потом отправят на почетную должность и будут унизительно публично пинать по любому поводу. Карьера Шойгу завершается. Весьма бесславно». И ссылаются на то, что Шойгу имеет «репутацию терпилы среди российской элиты».

Все помнят, например, как министра публично унижал Евгений Пригожин. «У Шойгу зять ходит, булками трясет. Имеется в виду ягодицами, а дочка открывает кронштадские форты. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, бл@дь, потрать», — в мае 2023 года говорил глава ЧВК «Вагнер». Министр промолчал, а в августе его дочь объявила о разводе.

Ввиду того, что масштабная коррупция в Минобороны России — не новость, появилась версия о том, что Тимур Иванов задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом рассказали два не связанных друг с другом источника издания «Важных историй», близких к ФСБ. Якобы взятка — это для публики, так как о госизмене публично говорить не хотят, опасаясь скандала — все-таки замминистра обороны. За коррупцию его бы никто задерживать не стал. О ней в Кремле давно все знали, и Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене.

Как и Шойгу, Иванов регулярно становился героем журналистских расследований — о нем писали ФБК, «Досье» и «Проект». Замминистра обороны РФ владеет недвижимостью, авто и предметами роскоши на миллионы евро, в том числе и за границей.

Каждый год, выяснили в Фонде борьбы с коррупцией Навального, начиная минимум с 2010 году, семья российского генерала на весь август уезжала отдыхать на Лазурный берег во Франции, где арендовала роскошные виллы и яхты. Символично, что в 2014 году Тимур Иванов получил медаль «За возвращение Крыма», а летом укатил в Сен-Тропе.

Роскошная жизнь российского генерала на Западе закончилась лишь тогда, когда он в 2022 году попал под санкции. А его жена не попала, так как за несколько месяцев до этого оформила фиктивный развод.

В апреле 2023 года, например, выяснилось, что жена замминистра обороны России отдыхает в Куршевеле и посещает вечеринки с Меладзе. Помимо нее там также была супруга российского олигарха Андрея Бокарева Ольга. Бокарев тоже находится под санкциями, но это не мешает их супругам устраивать шопинг и кататься на лыжах во Франции.

Роспропагандисты бились в истерике, требуя проверить сих персон на факт госизмены, ведь неспроста-то Запад закрывает на них глаза.

К примеру, у Тимура Иванова сын учится в Англии, а дочь живет во Франции — все сплошь страны – члены НАТО. У Шойгу тоже «рыльце в пушку» — его дочь была замечена в Дубае. ОАЭ, на минуточку, являются одним из ключевых партнеров США в регионе.

Самое забавное в это истории, что даже жена главного российского разведчика отдыхает во Франции. В частности, в апреле 2023 года газета Le Parisien рассказала о французском вояже Татьяны Нарышкиной, супруги главы Службы внешней разведки России.

В целом, версий относительно ареста Тимура Иванова ходит много: сокращение кормовой базы правящего меньшинства, противостояние внутри силовой горизонтали, общее недовольство руководства страны деятельностью Иванова, элемент более широкого противостояния элит. Но все они свидетельствуют об одном — истерике в Кремле (не зря ведь на сцену выпустили Лукашенко с заявлением, что «ситуация является самой удобной для заключения мирного договора»), ввиду которой и случился этот сеанс подчинения и унижения Шойгу.

Виктория Зубкова, planeta.press