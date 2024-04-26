Рекордсмен решил головоломку, помещенную внутрь мыльного пузыря и стал звездой Сети 3 26.04.2024, 12:00

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Ему потребовалось 32,69 секунды.

Есть немало рекордов, связанных с кубиками Рубика, но Чинмай Прабху из Мумбаи (Индия) решил пойти другим путём.

Ему потребовалось 32,69 секунд, чтобы успешно справиться не с классическим кубиком, а с головоломкой в виде тетраэдра. Но даже это не является самым удивительным. Куда поразительнее то, что Чинмай решил свою головоломку, поместив её (и собственные руки) внутрь большого мыльного пузыря.

Достижение мужчины официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса, а немало комментаторов в интернете отметили, что именно так и должен действовать человек, желающий прославиться — если нет возможности побить рекорд, нужно создать рекорд. Хочется надеяться, что Чинмай и дальше продолжит удивлять людей, расширяя границы возможного.