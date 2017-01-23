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Коласовцы привезли в Минск «Королеву красоты»

  • 23.01.2017, 20:24
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Актеры Коласовского театра покажут кухонный триллер «Королева красоты из Линейна» по пьесе Мартина МакДонаха.

Это произведение об отношениях между матерью и дочерью, о нелегком выборе, который мы делаем ежедневно, о национальном достоинстве и постколониальном синдроме. «Королева красоты» – дипломная работа Ирины Тишкевич, актрисы Коласовского театра, которая в прошлом году получила диплом режиссера драмы в Белорусской государственной академии искусств, передает belsat.eu.

«Когда я столкнулась именно с этой пьесой, я поняла, что меня очень волнуют те взаимоотношения между родителями и детьми, которые поднял Мартин МакДонах в этой пьесе», – объясняет Ирина Тишкевич.

В спектакле только четыре персонажа, из них два главных. Их роли исполняют прима Коласовской сцены, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Лихачева и артистка Анжелика Барковская.

Режиссер спектакля утверждает, что легче всего работать именно с коллегами:

«Они все меня знают, они меня чувствуют, и им тоже становится интересным тот момент, что мы создаем что-то новое и наверняка молодое».

Коласовский театр не выезжал в Минск с 2009 года. Спектакль «Королева красоты из Линейна» можно увидеть завтра на сцене Национального центра современных искусств в 19:00.


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