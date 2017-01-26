Белорусские астрономы попали в Кембриджский учебник

Белорусские астрономы попали в Кембриджский учебник1
- 26.01.2017, 10:49
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Кадры этих фотографов раньше уже публиковались в солидных изданиях, посвященных астрофотографии.
Снимки белорусских фотографов Юрия Горячко, Михаила Абгаряна и Константина Морозова опубликовали в книге «Снять Луну» (Shoot the Moon) издания Кембриджского университета.
«На днях каждый участник нашей команды получил по пакету, — написал Юрий на форуме belastro.net. — В пакетах оказалась книга Shoot The Moon, а в книге оказались мы».
Книга Shoot the Moon посвящена астрономической фотосъемке Луны. В ней собраны практические советы о том, как фотографировать спутник Земли разными способами.
Один из разделов описывает снимки со стереоэффектом, которые выглядят трехмерными, если смотреть на них в анаглифических очках с красным и бирюзовым стеклами.
Для получения 3D-эффекта нужно сфотографировать Луну из двух удаленных точек, что может быть очень непросто. Белорусские фотографы из команды Аstronominsk использовали для этого эффект либрации — кажущего колебательного движения Луны при наблюдении с Земли.
Фотографы сделали множество снимков через телескоп, а после при помощи специализированного программного обеспечения создали стереоизображения.
Кадры этих фотографов раньше уже публиковались в солидных изданиях, посвященных астрофотографии.