Минская гимназистка выбросилась из окна многоэтажки 2 31.01.2017, 17:36

Учащаяся гимназии №11 спрыгнула с 14-го этажа дома № 43 на улице Славинского, расположенного рядом с этим учреждением образования.

Об этом передают «Минск-Новости».

По словам жильцов дома № 38 на улице Калиновского, тело гимназистки обнаружили возле подъезда 43-го дома около 11:00.

– Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели учащейся гимназии, – сообщила на своей странице в соцсети Facebook официальный представитель СК Юлия Гончарова. – В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для выяснения всех обстоятельств, в том числе причин и условий гибели несовершеннолетней, опрашиваются родственники, соседи, одноклассники и педагогический состав гимназии.