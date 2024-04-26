Как великий князь Ольгерд усмирил московского правителя 2 26.04.2024, 14:46

О битве на реке Троена.

Молодой московский князь Дмитрий Иванович, имея поддержку московских бояр и северо-восточных земель, был недоволен союзом Великого княжества литовского с Тверским княжеством и угрожал войной великому князю литовскому Ольгеpду, пишет vklby.com.

В целях усмирения московского князя Ольгерд быстро организовал военный поход на Москву. Используя свою излюбленную тактику он, скрывая свои намерения, и ведя свои войска как можно незаметнее, вышел к московским землям не со стороны Тверского княжества, которое находилось на северо-западе от Москвы, а с юга-запада, что было большой неожиданностью для московского князя Дмитрия.

Подходя к Москве, Ольгерд уничтожил разрозненные отряды московской рати, где вместе со своими полками погибли князья Константин Оболенский и Семен Стародубский.

Главная битва, между войсками Ольгерда и Дмитрия Ивановича, произошла 21 ноября 1368 года, на реке Троена, приток Рузы. Полностью разбив полки Московского княжества, Ольгерд подступил к Москве, где за кремлёвскими стенами, в страхе за себя, спрятался Дмитрий Иванович, ожидая штурма города.

Ольгерд не стал брать Москву, возможно, он решил поберечь силы и своих солдат зная, что зимние морозы вот-вот наступят, а затяжная осада будет очень трудной и может закончиться полным провалом, но скорее всего он не стал захватывать город, так как Москва платила дань Золотой Орде, с которой Ольгеpд не хотел начинать опасной для него войны.

Разграбив предместье Москвы и окрестностей за три дня Ольгерд с большой добычей повел свои войска назад в Литву, но уже другой дорогой.