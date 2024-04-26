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Политолог: Окружение Лукашенко уже начинает «тараканьи бега»

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  • 26.04.2024, 14:39
  • 4,094
Политолог: Окружение Лукашенко уже начинает «тараканьи бега»
Евгений Магда

Самое страшное для диктатора свершилось.

Директор Института мировой политики (Киев, Украина) Евгений Магда в комментарии BGmedia заявил, что система власти, выстроенная Лукашенко, напоминает «колосс на глиняных ногах»:

— Нынешний состав «всебеларуского народного собрания» действительно не имеет права на ошибку: все люди отобраны, все ябатьки, как один.

На первый взгляд, это колосс, но колосс на глиняных ногах: если в Беларуси начнутся преобразования, то нынешние члены ВНС устроят тараканьи бега — кто быстрее присягнет новой власти.

И самое страшное для Лукашенко заключается в том, что этот процесс уже сейчас может развиваться внутри «всебеларуского народного собрания».

Как говорится, под одеялом, в туалете, где-то в закутку, но шу-шу-шу все равно будет существовать.

Нельзя формировать гомогенно-рафинированное сообщество, в котором единственный консолидирующий фактор — лебединая верность Лукашенко.

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