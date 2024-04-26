Науседа в Сувалкском коридоре предложил Дуде совместные закупки HIMARS 1 26.04.2024, 14:44

Фото: KPRP

Президенты посетили маневры «Храбрый гриффон».

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда сегодня посетили учение «Храбрый гриффон», проходящие в Сувалкском коридоре.

Они отметили подтвердили готовность прийти друг другу на помощь в случае военной угрозы, высказались за дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО и обсудили сотрудничество в кибербезопасности и закупке вооружений.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Фото: KPRP

«Это очень важное учение. Хочу подчеркнуть, что оно является доказательством того, что польские солдаты готовы, чтобы прийти в случае необходимости на помощь своему литовскому союзнику и соседу», — сказал Анджей Дуда.

По его словам, район Сувалкского коридора находится под угрозой. Он также добавил, что миграционное давление на границах Литвы и Польши с Беларусью является «проверкой нашей способности реагировать» и обороноспособности.

«Сегодняшнее учение показывает, что военная готовность наших войск к защите этой территории Европы и стран НАТО имеет большое значение, если речь идет также об элементах сдерживания», — сказал он.

Гитанас Науседа также отметил, что учения демонстрируют готовность союзников к обороне важного участка.

Фото: KPRP

«Мы должны сохранять твердую позицию по усилению восточного фланга НАТО, стремиться к полной реализации планов обороны НАТО и ротационной модели ПВО», — добавил он.

По его словам, президенты не просто наблюдали за маневрами, но и обсудили вопросы военного сотрудничества в сфере кибербезопасности и совместных закупок.

«Мы конкретно говорили о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша намерены приобрести эти системы. Уже закупили, но планируют приобрести еще. Особенно учитывая, что у Польши есть планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. И мое предложение было именно в этом направлении — создание регионального логистического центра. Без сомнения, если бы были совместные закупки ракет, мы могли бы участвовать в совместных закупках. Это было бы очень конкретным примером того, как наши гибкие связи военного сотрудничества могут быть перенесены на новые территории»,— сказал Науседа.

Фото: KPRP