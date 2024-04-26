«Белорусский Форрест Гамп» планирует пройти пешком по Европе 2500 километров 26.04.2024, 14:59

Евгений Гуцалов

Путем султана Сулеймана.

Евгений Гуцалов в 2019 году пробежал Беларусь с севера на юг. Сейчас «белорусский Форрест Гамп» отправился пешком из Вены в Стамбул, пишет «Радыё Свабода».

Евгений Гуцалов жил в Витебске. В 2019 году о нем писали СМИ — молодой человек за 10 дней пробежал Беларусь с севера на юг, преодолев 650 километров. С 2015 года Евгений организовывал походы по Турции, водил группы по интересным местам. В 2020-м его за участие в маршах протеста задерживала милиция. После этого в 2021-м Гуцалов перебрался в Турцию. Переехав, узнал, что на родине на него завели уголовное дело за «оскорбление государственных символов» (статья 370 Уголовного кодекса). Так милиция расценила публикацию сатирического видео в Instagram.

После турецкого землетрясения 2023 года Евгений включился в волонтерскую деятельность, собирал помощь пострадавшим. В апреле 2023-го он решил выехать в Ереван, чтобы «обнулить» время пребывания в стране и после подать документы на новый вид на жительство. Но в Армении белоруса задержали прямо в аэропорту — в Беларуси его подали в розыск. Евгений посидел немного в тюрьме и добился, чтобы ему разрешили выехать из Армении.

Побродив по миру, Гуцалов решил отправиться по следам султана Сулеймана. Тот шел завоевывать Европу в 1529 году и дошел из Стамбула до Вены. Сейчас Евгений идет пешком из Вены в Стамбул — это 2,5 тысячи километров.

С одним рюкзаком — через семь стран

Путь султана Сулеймана из Вены в Стамбул называют символом единения людей разных национальностей, религий и культур. Он начинается от собора Святого Стефана в Вене. Колокола храма были выплавлены из турецких орудий. Заканчивается путь у могилы султана в Стамбуле.

Евгений говорит, что увидел как-то в интернете видео о девушке, которая шла путем султана Сулеймана. И решил бросить вызов себе. На вопрос «Ты идешь один?» белорус ответил: «Как один? Со мной весь мир!». Евгений уже прошел через Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию. Сейчас он в Сербии. Впереди Болгария, Греция и Турция.

В путешествие Евгений подобрал хорошую обувь, его рюкзак весит около семи килограммов. Помимо прочего, там палатка и дрон для съемок. Путь султана Сулеймана обслуживают волонтеры. Они прислали Евгению карту, кепку, «паспорт путешественника» для печатей и туристические путеводители.

В Австрии белоруса наиболее впечатлила «абсолютная чистота» — ни на дороге, ни в лесу Евгений не увидел «ни бумажки, ни бутылки». Ночует он преимущественно в палатке, но когда температура была «около нуля», то воспользовался услугами хостела. В Венгрии Гуцалова наиболее впечатлил город Эстергом. Он еще называется «венгерским Ватиканом» за базилику, похожую на римскую.

«Я сейчас вспоминаю ту базилику в Эстергоме – и у меня просто мурашки по коже! Это самое красивое, что я видел», — говорит путешественник.

Пограничник назвал «крейзи мэном» и угостил кофе

В Венгрии Евгений познакомился с местными – искал место, где поставить палатку. Ему предложили остановиться возле дома в деревне на берегу Дунай. Разговаривали на венгерском языке через интернет-переводчик.

«Люди гостеприимные, пригласили на ужин, накормили, напоили. Разговор касался и политики тоже. Они оказались осведомленными в белорусской ситуации. Говорили о своем премьере Орбане в том плане, что ситуация похожа в чем-то у них и нас», — говорит путешественник.

В Венгрии у Евгения случился и неприятный инцидент — в какой-то деревне к белорусу прицепились неизвестные. Вели себя агрессивно. Евгений не понимал, чего они хотят. Незнакомцы хватались за его часы. Пришлось их оттолкнуть и продолжить свой путь.

Первой границей с паспортным контролем на дороге Евгения Гуцалова была венгерско-сербская.

«Венгерский пограничник спросил, куда я направляюсь, на английском языке. Когда я сказал, что иду пешком в Стамбул, он меня назвал «крейзи мэн» и угостил кофе. На сербской стороне какое-то время медлили с моими документами, но пропустили и пожелали хорошей дороги, мол, иди в свой Стамбул», — говорит белорус.

Когда он оказался на территории Сербии, то некоторые знакомые и подписчики в Instagram начали пугать Евгения, что там живут поклонники «русского мира», там опасно.

«Мне кажется, это миф. Я пересекался здесь с местными, разговаривал с ними. Нормальные!» — говорит путешественник.

На все Евгений закладывал бюджет в 1,5 тысячи евро. Говорит, что «хорошим донатом» ему помогают и подписчики в Instagram.

Что после Стамбула?

«Пока не знаю. Может быть, по Турции погуляю», — говорит Евгений.