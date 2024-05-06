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В Беларуси изменят содержание информации на этикетке продуктов

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  • 6.05.2024, 17:02
В Беларуси изменят содержание информации на этикетке продуктов

Поправки грядут и в списке разрешенных пищевых добавок.

Этикетки пищевой продукции в Беларуси сделают более информативными. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, передает агентство «Минск-Новости».

«Изменения внесут в 22-й технологический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Технический регламент Таможенного союза 022/2011). Конкретизируют указание растительных масел и жиров в составе, уточнят перечень компонентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию, непереносимость или противопоказаны при отдельных видах заболеваний», – уточнила эксперт.

Изменения коснутся и указания пищевой ценности, которая есть на упаковках. В новой версии покупатель сможет прочесть не только про углеводы/жиры/белки, но и содержание соли, насыщенных жиров и насыщенных жирных кислот.

Поправки грядут и в списке разрешенных пищевых добавок: минус 19 позиций из существующего перечня. Но в оборот введут шесть новых. Как подчеркнула специалист, данные изменения сейчас находятся на стадии обсуждения.

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