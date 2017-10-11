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Ученые объяснили, почему мужчины эгоистичнее женщин

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  • 11.10.2017, 8:49
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Исследователи из Швейцарии, Нидерландов и Германии провели два опыта.

Ученые из Швейцарии, Нидерландов и Германии нашли подтверждение расхожему мнению, что женщины добрее мужчин и менее склонны к эгоизму. Их исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour (перевод – ria.ru).

"Известно, что мужчины и женщины ведут себя по-разному, но не было понятно почему и как эти различия отражаются в работе мозга", — отметил один из авторов исследователя, доцент нейроэкономики и социальных нейронаук Цюрихского университета Филипп Тоблер.

Исследователи отметили, что остается неясным, являются ли гендерные различия "врожденными", или они вызваны давлением социальной среды — культуры, гендерных стереотипов, воспитания. Тем не менее ученые полагают, что женщины получают за свою "социальность" больше "химического вознаграждения" — нейротрансмиттера дофамина, который играет решающую роль в системе вознаграждения мозга. Простимулировать его выброс в большом количестве может не только секс или вкусная пища, но и альтруистичные поступки.

Ученые провели два опыта. Для первого экспериментаони собрали группу из 56 женщин и мужчин. Части из них дали препарат на основе амисульприда, блокирующего действие дофамина, другим — таблетку плацебо, не имеющего явных лечебных свойств. Затем участникам представили гипотетическую ситуацию, в которой нужно было решить, забирать ли большую сумму денег себе, либо равномерно распределить средства с другим — близким или незнакомым человеком. После этого людям давали другую таблетку и повторяли эксперимент.

Результаты опытов показали, что при приеме плацебо 51% женщин предпочитали поделиться деньгами, тогда как альтруистичных мужчин оказалось меньше 40%. Амисульприд же сделал женщин более эгоистичными — показатель упал до 45% процентов, тогда как у мужчин он вырос до 44%.

Во втором исследовании ученые проанализировали результаты томографии мозга мужчин и женщин, сделанной, когда они решали задачу с разделением денег. Опыт показал, что в мозгу женщин, делающих "социальный выбор", больше дофамина, чем в соответствующем отделе в мужском мозге.

Таким образом, оба эксперимента указывают на то, что основанная на дофамине система "вознаграждения" мозга толкает женщин на более альтруистичные поступки, и мужчин — на более эгоистичные.

При этом профессор Астонского университета (Бирмингем, Великобритания) Джина Риппон заметила, что выводы по первому опыту спорны, так как при приеме плацебо женщины практически разделились напополам, что говорит о том, что эффект от приема амисульприда был незначительным.


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