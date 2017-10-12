В Минспорта презентовали форму к Играм-2018

В Минспорта презентовали форму к Играм-20185
- 12.10.2017, 9:10
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Для чиновников устроили специальный показ.
В Министерстве спорта и туризма Беларуси состоялось совещание, на котором были продемонстрированы образцы моделей парадно-гражданской формы для белорусских спортивных делегаций, участвующих в ХХIII зимних Олимпийских играх и ХII зимних Паралимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея).
В совещании приняли участие: первый заместитель главы администрации Лукашенко Максим Рыженков, министр спорта и туризма Александр Шамко, его первый заместитель Вячеслав Дурнов, заместитель министра Александр Барауля, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, руководство концерна «Беллегпром», студии дизайна LUDMILA LABKOVA, ЧУП «Дизайн-студия Юлии Латушкиной».
Образцы предлагаемой формы представили дизайнеры Юлия Латушкина, а также Людмила Лабкова.
Предполагается, что в ближайшее время образцы одежды для белорусских спортивных делегаций будут представлены Лукашенко.
Напомним, при изготовлении парадно-гражданской формы одежды заказчиком выступает Минспорта, а спортивной – НОК, который сотрудничает с литовской фирмой Audimas.