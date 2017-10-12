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В Минспорта презентовали форму к Играм-2018

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  • 12.10.2017, 9:10
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Для чиновников устроили специальный показ.

В Министерстве спорта и туризма Беларуси состоялось совещание, на котором были продемонстрированы образцы моделей парадно-гражданской формы для белорусских спортивных делегаций, участвующих в ХХIII зимних Олимпийских играх и ХII зимних Паралимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея).

В совещании приняли участие: первый заместитель главы администрации Лукашенко Максим Рыженков, министр спорта и туризма Александр Шамко, его первый заместитель Вячеслав Дурнов, заместитель министра Александр Барауля, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, руководство концерна «Беллегпром», студии дизайна LUDMILA LABKOVA, ЧУП «Дизайн-студия Юлии Латушкиной».

Образцы предлагаемой формы представили дизайнеры Юлия Латушкина, а также Людмила Лабкова.

Предполагается, что в ближайшее время образцы одежды для белорусских спортивных делегаций будут представлены Лукашенко.

Напомним, при изготовлении парадно-гражданской формы одежды заказчиком выступает Минспорта, а спортивной – НОК, который сотрудничает с литовской фирмой Audimas.


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