WSJ: ПО Лаборатории Касперского использовалось для шпионажа 2 12.10.2017, 10:26

Антивирус искал файлы по словосочетанию «совершенно секретно» (top secret).

В «Антивирус Касперского» добавили специальную функцию поиска секретных документов американского правительства. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, это было сделано по распоряжению российских властей, пишет «Медуза» .

Собеседники газеты утверждают, что антивирус искал файлы по словосочетанию «совершенно секретно» (top secret) на компьютерах, где он был установлен. Помимо этого в поисковые запросы добавляли кодовые наименования секретных программ США. Таковы результаты исследования работы антивируса американскими экспертами.

Без содействия самой «Лаборатории Касперского», по версии источников WSJ, такие изменения в антивирусе были бы невозможны. Сколько компьютеров американского правительства в результате оказались под угрозой, неизвестно.