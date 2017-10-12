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WSJ: ПО Лаборатории Касперского использовалось для шпионажа

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  • 12.10.2017, 10:26

Антивирус искал файлы по словосочетанию «совершенно секретно» (top secret).

В «Антивирус Касперского» добавили специальную функцию поиска секретных документов американского правительства. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, это было сделано по распоряжению российских властей, пишет «Медуза» .

Собеседники газеты утверждают, что антивирус искал файлы по словосочетанию «совершенно секретно» (top secret) на компьютерах, где он был установлен. Помимо этого в поисковые запросы добавляли кодовые наименования секретных программ США. Таковы результаты исследования работы антивируса американскими экспертами.

Без содействия самой «Лаборатории Касперского», по версии источников WSJ, такие изменения в антивирусе были бы невозможны. Сколько компьютеров американского правительства в результате оказались под угрозой, неизвестно.


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